Главная Волейбол Новости

Главный тренер «Динамо» Гилязутдинов раскритиковал игру команды в матче с «Тулицей»

Главный тренер женского «Динамо» из Москвы Ришат Гилязутдинов раскритиковал игру своей команды в 3-м туре женской Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:17, 25:19, 27:25, 25:22) в пользу «Тулицы».

Суперлига — предварительный этап (ж) . 3-й тур
18 октября 2025, суббота. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 3
Тулица
Тульская область
Динамо М: Лазарева, Чернова, Купряшкина, Пушина, Смеленко, Гончарова, Лукьянова, Капустина, Маршавина, Акопова, Сикачёва, Манжосова, Подкопаева, Синицына
Тулица: Багрянцева, Синицкая, Станкевичуте, Лебедкина, Чернышева, Перович, Распутная, Прасолова, Полякова, Мамедова, Родригес, Някина, Симонова, Сокольчик

«Отвратительная игра, полная расхлябанность в плане организации игры. Противник, безусловно, сыграл очень хорошо. Но нам нужно обратить внимание на свою работу, свою подготовку.

Блок – это только технический элемент, он не решает все задачи. Не хватало и подачи, организации атаки и контратаки. В этом матче у нас всё хромало», – приводит слова Гилязутдинова пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

