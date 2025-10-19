Главный тренер «Динамо» Гилязутдинов раскритиковал игру команды в матче с «Тулицей»
Поделиться
Главный тренер женского «Динамо» из Москвы Ришат Гилязутдинов раскритиковал игру своей команды в 3-м туре женской Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:17, 25:19, 27:25, 25:22) в пользу «Тулицы».
Суперлига — предварительный этап (ж) . 3-й тур
18 октября 2025, суббота. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 3
Тулица
Тульская область
Динамо М: Лазарева, Чернова, Купряшкина, Пушина, Смеленко, Гончарова, Лукьянова, Капустина, Маршавина, Акопова, Сикачёва, Манжосова, Подкопаева, Синицына
Тулица: Багрянцева, Синицкая, Станкевичуте, Лебедкина, Чернышева, Перович, Распутная, Прасолова, Полякова, Мамедова, Родригес, Някина, Симонова, Сокольчик
«Отвратительная игра, полная расхлябанность в плане организации игры. Противник, безусловно, сыграл очень хорошо. Но нам нужно обратить внимание на свою работу, свою подготовку.
Блок – это только технический элемент, он не решает все задачи. Не хватало и подачи, организации атаки и контратаки. В этом матче у нас всё хромало», – приводит слова Гилязутдинова пресс-служба ВФВ на официальном сайте.
Материалы по теме
Комментарии
- 19 октября 2025
-
15:53
-
15:41
-
15:33
-
15:24
-
11:26
-
11:02
- 18 октября 2025
-
21:11
-
19:53
-
19:35
-
17:17
-
14:38
-
13:14
-
13:03
-
12:43
-
12:05
-
11:17
-
11:06
- 17 октября 2025
-
11:56
- 15 октября 2025
-
18:31
-
17:59
- 14 октября 2025
-
22:51
-
22:49
-
21:19
-
19:25
-
18:50
-
09:28
- 13 октября 2025
-
16:28
-
16:00
-
08:30
- 12 октября 2025
-
22:28
-
21:42
-
20:14
-
18:16
-
18:08
-
17:30