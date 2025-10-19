Главный тренер «Тулицы» Лазневой — о победе над «Динамо» М: действовали по ситуации

Главный тренер «Тулицы» Алексей Лазневой объяснил, что помогло его команде одержать победу над московским «Динамо» со счётом 3:1 (25:17, 25:19, 27:25, 25:22) в 3-м туре женской Суперлиги.

«Сыграли отлично, капитан команды показала замечательные цифры, вела команду вперёд. Но результат полностью командный. Мы немного переосмыслили подход к тренировочному процессу, что вылилось в результат. Надеюсь, что это поможет нам становиться сильнее как коллективу и приносить победы нашим болельщикам, которых сегодня была целая трибуна.

Мы действовали по ситуации, в какой-то момент пришлось заменить диагональную. Лебедкина вышла очень даже неплохо, реализовала свои моменты. Три подряд блока в концовке игры немалого стоят. Но в основном сыграла сегодня команда, отличное взаимодействие блок-защита и контратаки», – приводит слова Лазневого пресс-служба ВФВ на официальном сайте.