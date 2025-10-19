Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Главный тренер «Тулицы» Лазневой — о победе над «Динамо» М: действовали по ситуации

Главный тренер «Тулицы» Лазневой — о победе над «Динамо» М: действовали по ситуации
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Тулицы» Алексей Лазневой объяснил, что помогло его команде одержать победу над московским «Динамо» со счётом 3:1 (25:17, 25:19, 27:25, 25:22) в 3-м туре женской Суперлиги.

Суперлига — предварительный этап (ж) . 3-й тур
18 октября 2025, суббота. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 3
Тулица
Тульская область
Динамо М: Лазарева, Чернова, Купряшкина, Пушина, Смеленко, Гончарова, Лукьянова, Капустина, Маршавина, Акопова, Сикачёва, Манжосова, Подкопаева, Синицына
Тулица: Багрянцева, Синицкая, Станкевичуте, Лебедкина, Чернышева, Перович, Распутная, Прасолова, Полякова, Мамедова, Родригес, Някина, Симонова, Сокольчик

«Сыграли отлично, капитан команды показала замечательные цифры, вела команду вперёд. Но результат полностью командный. Мы немного переосмыслили подход к тренировочному процессу, что вылилось в результат. Надеюсь, что это поможет нам становиться сильнее как коллективу и приносить победы нашим болельщикам, которых сегодня была целая трибуна.

Мы действовали по ситуации, в какой-то момент пришлось заменить диагональную. Лебедкина вышла очень даже неплохо, реализовала свои моменты. Три подряд блока в концовке игры немалого стоят. Но в основном сыграла сегодня команда, отличное взаимодействие блок-защита и контратаки», – приводит слова Лазневого пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

Материалы по теме
Главный тренер «Динамо» Гилязутдинов раскритиковал игру команды в матче с «Тулицей»
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android