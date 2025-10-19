Пламен Константинов оценил победу «Локомотива» в первом матче мужской Суперлиги

Главный тренер новосибирского «Локомотива» Пламен Константинов прокомментировал победу команды в первом матче мужской Суперлиги сезона-2025/2026. Новосибирцы одержали победу над кемеровским «Кузбассом» со счётом 3:0 (25:18, 25:15, 25:22).

«Я доволен результатом. Многие вещи сегодня неплохо получились, но есть над чем работать. В этом составе мы тренируемся максимум неделю. Это непростой период, потому что пока нет автоматизма и сыгранности с новым связующим, они должны друг друга почувствовать. Я вижу, что есть недопонимание, и это абсолютно нормальные вещи, я не ожидал простого начала чемпионата.

Результатом я доволен, здесь всегда тяжело играть. Несмотря на то что в Кемерове сильная команда по набору игроков, всё равно – это тяжелая арена, тяжёлая обстановка, и мы всегда рады, когда можем вернуться домой с трёхочковой победой – результат для начала сезона отличный», – приводит слова Константинова пресс-служба ВФВ на официальном сайте.