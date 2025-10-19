Скидки
Главная Волейбол Новости

«Зенит» СПб — МГТУ, результат матча 19 октября, счёт 3:0, 1-й тур мужской Суперлиги

«Зенит» СПб обыграл МГТУ в 1-м туре мужской Суперлиги сезона-2025/2026
Комментарии

Сегодня, 18 октября, мужской волейбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга обыграл волейболистов МГТУ из Москвы в матче 1-го тура в рамках мужской Суперлиги сезона-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:20, 25:23, 25:22).

Суперлига — предварительный этап (м) . 1-й тур
19 октября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
МГТУ
Москва
Окончен
0 : 3
Зенит СПб
Санкт-Петербург
МГТУ: Антонов, Щадилов, Гетман, Исхаков, Онищенко, Ганенко
Зенит СПб:

Во втором туре Суперлиги сезона-2025/2026 «Зенит» сыграет с «Динамо-ЛО» (Ленинградская область). Волейболисты МГТУ далее встретятся с кемеровским «Кузбассом».

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является казанский «Зенит».

Календарь Суперлиги-2025/2026
Турнирная таблица Суперлиги-2025/2026
