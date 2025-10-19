Казанский «Зенит» уверенно обыграл московское «Динамо» в 1-м туре Суперлиги-2025/2026

Сегодня, 18 октября, мужской волейбольный клуб «Зенит» из Казани обыграл московское «Динамо» в матче 1-го тура в рамках мужской Суперлиги сезона-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:21, 25:18, 25:21).

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026, 1-й тур:

«Зенит-Казань» — «Динамо» Москва - 3:0 (25:21, 25:18, 25:21).

Далее казанский «Зенит» сыграет с волейболистами «Горького» из Нижнего Новгорода. Московское «Динамо» встретится с «Оренбуржьем».

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является казанский «Зенит».