«Протон» в пяти сетах обыграл «Уралочку-НТМК» в матче женской Суперлиги

Сегодня, 19 октября, состоялся матч 3-го тура предварительного этапа женской Суперлиги сезона-2025/2026, в котором волейболистки «Протона» из Саратова обыграли «Уралочку-НТМК» из Свердловской области. Матч завершился со счётом 3:2 (25:15, 22:25, 21:25, 25:20, 15:13).

Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026, 3-й тур:

«Протон» Саратов — «Уралочка-НТМК» Свердловская область — 3:2 (25:15, 22:25, 21:25, 25:20, 15:13).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».