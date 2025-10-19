«Протон» в пяти сетах обыграл «Уралочку-НТМК» в матче женской Суперлиги
Сегодня, 19 октября, состоялся матч 3-го тура предварительного этапа женской Суперлиги сезона-2025/2026, в котором волейболистки «Протона» из Саратова обыграли «Уралочку-НТМК» из Свердловской области. Матч завершился со счётом 3:2 (25:15, 22:25, 21:25, 25:20, 15:13).
Суперлига — предварительный этап (ж) . 3-й тур
19 октября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Протон
Саратов
Окончен
3 : 2
Уралочка-НТМК
Свердловская область
Протон: Энвеонву, Селиверстова, Томашевская, Трофименко, Сергеева, Демидова, Мила Володина, Белоглазова, Крук, Дороничева, Вучкова, Геращенкова, Маркина, Котикова
Уралочка-НТМК: Сорокина, Хлебникова, Зверева, Касаткина, Котенёва, Трухина, Завьялова, Никитина, Фитисова, Павлова, Тица, Ваганова, Швыдкая, Протопопова
Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026, 3-й тур:
«Протон» Саратов — «Уралочка-НТМК» Свердловская область — 3:2 (25:15, 22:25, 21:25, 25:20, 15:13).
Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».
