Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

«Горький» — «Белогорье», результат матча 19 октября, счёт 3:2, 1-й тур мужской Суперлиги

Волейболисты «Горького» одолели «Белогорье» в 1-м туре мужской Суперлиги-2025/2026
Комментарии

Сегодня, 19 октября, состоялся матч 1-го тура предварительного этапа мужской Суперлиги-2025/2026, в котором волейболисты «Горького» (Нижний Новгород) обыграли «Белогорье» из Белгорода. Матч завершился со счётом 3:2 (26:24, 14:25, 14:25, 25:22, 15:12).

Суперлига — предварительный этап (м) . 1-й тур
19 октября 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Горький
Нижний Новгород
Окончен
3 : 2
Белогорье
Белгород

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026, 1-й тур:

  • «Горький» (Нижний Новгород) — «Белогорье» (Белгород) - 3:2 (26:24, 14:25, 14:25, 25:22, 15:12).


Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартует 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является казанский «Зенит».

Календарь Суперлиги-2025/2026
Турнирная таблица Суперлиги-2025/2026
Материалы по теме
Казанский «Зенит» уверенно обыграл московское «Динамо» в 1-м туре Суперлиги-2025/2026
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android