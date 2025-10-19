Волейболисты «Горького» одолели «Белогорье» в 1-м туре мужской Суперлиги-2025/2026

Сегодня, 19 октября, состоялся матч 1-го тура предварительного этапа мужской Суперлиги-2025/2026, в котором волейболисты «Горького» (Нижний Новгород) обыграли «Белогорье» из Белгорода. Матч завершился со счётом 3:2 (26:24, 14:25, 14:25, 25:22, 15:12).

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026, 1-й тур:

«Горький» (Нижний Новгород) — «Белогорье» (Белгород) - 3:2 (26:24, 14:25, 14:25, 25:22, 15:12).



Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартует 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является казанский «Зенит».