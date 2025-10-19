Волейболистки «Динамо-Ак Барс» уверенно обыграли «Динамо» из Кранодара в рамках Суперлиги

Сегодня, 19 октября, состоялся матч 3-го тура предварительного этапа женской Суперлиги сезона-2025/2026, в котором волейболистки «Динамо-Ак Барс» (Казань) обыграли «Динамо» из Краснодара. Матч завершился со счётом 3:1 (25:18, 21:25, 25:11, 26:24).

Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026, 3-й тур:

«Динамо» Краснодар — «Динамо-Ак Барс» Казань — 1:3 (18:25, 25:21, 11:25, 24:26).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».