Волейбол

Волейболистки «Динамо-Ак Барс» уверенно обыграли «Динамо» из Кранодара в рамках Суперлиги

Волейболистки «Динамо-Ак Барс» уверенно обыграли «Динамо» из Кранодара в рамках Суперлиги
Комментарии

Сегодня, 19 октября, состоялся матч 3-го тура предварительного этапа женской Суперлиги сезона-2025/2026, в котором волейболистки «Динамо-Ак Барс» (Казань) обыграли «Динамо» из Краснодара. Матч завершился со счётом 3:1 (25:18, 21:25, 25:11, 26:24).

Суперлига — предварительный этап (ж) . 3-й тур
19 октября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Динамо Кр
Краснодар
Окончен
1 : 3
Динамо-Ак Барс
Казань
Динамо Кр: Слаутина, Боговская, Шубина, Лабзина, Шелепенькина, Курносова, Синицина, Ежак, Коренчук, Кабанская, Гончарова, Воробьёва, Жукова
Динамо-Ак Барс: Милина Рахматуллина, Матвеева, Енина, Королёва, Бибина, Ануфриенко, Гатина, Ковалёва, Столбова, Реброва, Мартинес, Коновалова, Гонсалес

Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026, 3-й тур:
«Динамо» Краснодар — «Динамо-Ак Барс» Казань — 1:3 (18:25, 25:21, 11:25, 24:26).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».

Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости

