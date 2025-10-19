Скидки
Волейбол

Результаты матчей мужской Суперлиги по волейболу на 19 октября

Результаты матчей мужской Суперлиги по волейболу на 19 октября
Сегодня, 19 октября, в рамках 1-го тура мужской волейбольной Суперлиги сезона-2025/2026 состоялись пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026, 1-й тур. Результаты матчей 19 октября:

  • «Енисей» Красноярск — «Газпром-Югра» Сургут — 3:0 (25:23, 25:14, 25:20);
  • МГТУ Москва — «Зенит» Санкт-Петербург — 0:3 (20:25, 23:25, 22:25);
  • «Ярославич» Ярославль — «Динамо-Урал» Уфа — 3:2 (17:25, 25:20, 25:21, 21:25, 15:10);
  • «Динамо» Москва — «Зенит-Казань» — 0:3 (21:25, 18:25, 21:25);
  • «Горький» Нижний Новгород — «Белогорье» — 3:2 (26:24, 14:25, 14:25, 25:22, 15:12).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является казанский «Зенит».

