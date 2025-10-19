Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Результаты матчей женской Суперлиги по волейболу на 19 октября

Сегодня, 19 октября, в рамках проведения 3-го тура женской волейбольной Суперлиги сезона-2025/2026 состоялись три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026, 3-й тур. Результаты матчей 19 октября:

«Корабелка» Санкт-Петербург — «Динамо-Метар» Челябинск — 3:0 (25:18, 25:17, 25:18);

«Протон» Саратов — «Уралочка-НТМК» Свердловская область — 3:2 (25:15, 22:25, 21:25, 25:20, 15:13);

«Динамо» Краснодар — «Динамо-Ак Барс» Казань — 1:3 (18:25, 25:21, 11:25, 24:26).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».