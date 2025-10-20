Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Россиянки во 2-м туре турецкой Лиги Султанлар: результаты матчей, положение в таблице

В Турции завершился 2-й тур женской волейбольной Лиги Султанлар сезона-2025/2026. По ходу матчей россиянки, выступающие за турецкие клубы, суммарно набрали 42 очка.

«Фенербахче» Арины Федоровцевой одержал победу над «Тюрк Хава Йоллари» со счётом 3:0 (25:15, 25:16, 25:12). Россиянка набрала 17 очков и стала самым результативным игроком матча.

«Вакифбанк» Марины Марковой со счётом 3:0 победил «Бешикташ» Маргариты Курило. Курило заработала для команды семь очков, Маркова пропустила матч.

«Зерен Спор», за который с этого сезона выступают россиянки Анна Лазарева и Светлана Гатина, победил «Бахчеливлер» со счётом 3:0 (25:15, 25:15, 25:16). Гатина принесла команде два очка, Лазарева на площадку не выходила.

«Айдын Бююкшехир», где играют Виктория Кобзарь и Анна Тихомирова, уступил «Гёзтепе» со счётом 0:3 (21:25, 23:25, 19:25). Россиянки принесли команде по одному очку.

«Нилюфер» Полины Шемановой на тай-брейке победил «Арас Спор». Матч завершился со счётом 3:2 (13:25, 25:21, 21:25, 25:17, 15:13). Шеманова набрала 14 очков.

После 2-го тура Лиги Султанлар «Фенербахче» занимает третье место в турнирной таблице, «Вакифбанк» – четвёртое, «Нилюфер» – пятое, «Зерен Спор» – шестое, «Бешикташ» – восьмое, «Айдын Бююкшехир» – 13-е.