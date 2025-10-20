Скидки
«Я такие игры играть не умею». Алекно — о первом матче для «Зенита» СПб

Комментарии

Главный тренер петербургского «Зенита» Владимир Алекно прокомментировал победу своей команды над МГТУ в 1-м туре мужской российской Суперлиги. Матч завершился со счётом 3:0 (25:20, 25:23, 25:22).

Суперлига — предварительный этап (м) . 1-й тур
19 октября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
МГТУ
Москва
Окончен
0 : 3
Зенит СПб
Санкт-Петербург
МГТУ: Антонов, Щадилов, Гетман, Исхаков, Онищенко, Ганенко
Зенит СПб:

«Доволен результатом. Редко встречаю тренерский штаб, который доволен игрой. Команда чуть ниже классом – таковы реалии – и играть с ними практически на равных… Мне хочется, чтобы было по-другому, поэтому, наверное, больше я занервничал, чем они.

Всегда им говорил, что я такие игры играть не умею. Больше переживаю, чем они. Поэтому важен результат», – приводит слова Алекно пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

