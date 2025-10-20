«Это неправильное направление». Брянский — о матче между «Динамо» и казанским «Зенитом»

Главный тренер московского «Динамо» Константин Брянский оценил игру команды в 1-м туре мужской российской Суперлиги. Встреча с казанским «Зенитом» завершилась со счётом 3:0 (25:21, 25:18, 25:21) в пользу команды из Татарстана.

«Если что-то выделять, то это, конечно, будет негативный аспект. Не хотелось бы этого делать, но настолько сильно понижать свой собственный уровень взаимодействия на площадке спустя всего неделю после таких замечательных игр, которые были в Кубке Победы, – это неправильное направление. Мы должны учесть эти моменты в следующих играх и вернуться на свой уровень, потому что играли очень прямолинейно, просто и предсказуемо для соперника.

После подъёмов бывают спады. И, к сожалению, первый матч сезона с «Зенитом» пришёлся на этот спад», – приводит слова Брянского пресс-служба ВФВ на официальном сайте.