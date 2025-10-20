Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

«Это неправильное направление». Брянский — о матче между «Динамо» и казанским «Зенитом»

«Это неправильное направление». Брянский — о матче между «Динамо» и казанским «Зенитом»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Константин Брянский оценил игру команды в 1-м туре мужской российской Суперлиги. Встреча с казанским «Зенитом» завершилась со счётом 3:0 (25:21, 25:18, 25:21) в пользу команды из Татарстана.

Суперлига — предварительный этап (м) . 1-й тур
19 октября 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 3
Зенит-Казань
Казань

«Если что-то выделять, то это, конечно, будет негативный аспект. Не хотелось бы этого делать, но настолько сильно понижать свой собственный уровень взаимодействия на площадке спустя всего неделю после таких замечательных игр, которые были в Кубке Победы, – это неправильное направление. Мы должны учесть эти моменты в следующих играх и вернуться на свой уровень, потому что играли очень прямолинейно, просто и предсказуемо для соперника.

После подъёмов бывают спады. И, к сожалению, первый матч сезона с «Зенитом» пришёлся на этот спад», – приводит слова Брянского пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

Материалы по теме
Реванш казанского «Зенита» и сенсация от «Горького». Огненный старт мужской Суперлиги
Реванш казанского «Зенита» и сенсация от «Горького». Огненный старт мужской Суперлиги
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android