Алексей Вербов — о победе «Зенита» в матче с «Динамо»: сегодня я доволен командой

Алексей Вербов — о победе «Зенита» в матче с «Динамо»: сегодня я доволен командой
Главный тренер «Зенита-Казань» Алексей Вербов оценил игру команды с московским «Динамо» в рамках 1-го тура мужской Суперлиги. Матч завершился со счётом 3:0 (25:21, 25:18, 25:21) в пользу казанцев.

Суперлига — предварительный этап (м) . 1-й тур
19 октября 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 3
Зенит-Казань
Казань

«Хорошая чистенькая игра. Не дали на блоке ничего сделать сопернику. С самого начала удалось притормозить Максима Сапожкова, а он – главная ударная сила соперника.

Возвращение Дмитрия Волкова – нельзя сказать, что это был феноменальный матч с точки зрения цифр, — но его присутствие на площадке даёт уверенность всем вокруг. Опять же, в первой партии, когда мы входили в игру, он сыграл там самую важную роль. И Константину Абаеву стало легче, поскольку Дмитрий играет быстро, и блокирующим соперника стало тяжелее. Но и, конечно, сегодня наша стена на блоке, при этом были не только kill-блоки, но и смягчения, позитивные блоки.

Доволен, можем получше подавать, особенно в первой партии. Наверное, входили в игру, хотя недавно выступали здесь в Кубке Победе. Но чемпионат есть чемпионат, это совсем другие игры. Такое начало для нас приятно, оно даст нам стимул играть, тренироваться в таком же духе, несмотря на то что не слишком удачно провели Кубок Победы. Я рад тому, что сделаны правильные выводы – сегодня я доволен командой, но какие-то корректировки всё равно понадобятся», – приводит слова Вербова пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

