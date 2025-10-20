Скидки
Волейбол

«Они охотились за нами». Крецу — о поражении «Белогорья» в матче с «Горьким»

«Они охотились за нами». Крецу — о поражении «Белогорья» в матче с «Горьким»
Комментарии

Главный тренер «Белогорья» Георге Крецу прокомментировал поражение команды в первом матче мужской Суперлиги сезона-2025/2026. Встреча с «Горьким» завершилась со счётом 2:3 (24:26, 25:14, 25:14, 22:25, 12:15).

Суперлига — предварительный этап (м) . 1-й тур
19 октября 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Горький
Нижний Новгород
Окончен
3 : 2
Белогорье
Белгород

«Во-первых, поздравляю соперника с победой. Победил сегодня тот, кто больше этого желал. После второй и третьей партии команда думала, что всё будет очень легко, но, как мы видели, «Горький» начал рисковать, и они не могут у нас выиграть, не рискуя.

То, что было в первом сете, повторилось в четвёртом и пятом. Именно в этом была проблема, что мы думали, что всё будет легко. Но получилось так, что не мы охотились за ними, а они охотились за нами», – приводит слова Крецу пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

