«Ленинградка» обыграла «Минчанку» в 3-м туре Суперлиги-2025/2026

Волейболистки «Ленинградки» из Санкт-Петербурга одержали победу над минской «Минчанкой» в рамках 3-го тура предварительного этапа Суперлиги сезона-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:19, 25:17, 25:17).

Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 3-й тур:

«Ленинградка» Санкт-Петербург — «Минчанка» Минск — 3:0 (25:19, 25:17, 25:17).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд. Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив», который в финальной серии прошлого сезона одержал победу над казанским клубом «Динамо-Ак Барс» со счётом 3-2.