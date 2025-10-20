«Ленинградка» обыграла «Минчанку» в 3-м туре Суперлиги-2025/2026
Волейболистки «Ленинградки» из Санкт-Петербурга одержали победу над минской «Минчанкой» в рамках 3-го тура предварительного этапа Суперлиги сезона-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:19, 25:17, 25:17).
Суперлига — предварительный этап (ж) . 3-й тур
20 октября 2025, понедельник. 19:00 МСК
Ленинградка
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 0
Минчанка
Минск
Ленинградка: Юрьева, Харлова, Рубан, Романова, Мишагина, Гарелик, Мельникова, Руссу, Ксения Игоревна Соколова, Малыгина, Булгакова, Климова, Светник, Озерова, Перова
Минчанка: Сычёва, Лаврушко, Турчина, Смирнова, Федоринчик, Трофимова, Барташевич, Алекумова, Чередникова, Лозюк, Глинская, Лойко, Наварро, Горная, Зарубо, Столяр, Бурак, Тинникова, Столяр, Фалей
Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 3-й тур:
«Ленинградка» Санкт-Петербург — «Минчанка» Минск — 3:0 (25:19, 25:17, 25:17).
Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд. Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив», который в финальной серии прошлого сезона одержал победу над казанским клубом «Динамо-Ак Барс» со счётом 3-2.
