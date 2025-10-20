Результаты матчей женской Суперлиги по волейболу 20 октября

Сегодня, 20 октября, состоялся один матч 3-го тура женской волейбольной Суперлиги-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026, 3-й тур. Результаты матчей 20 октября:

«Ленинградка» Санкт-Петербург – «Минчанка» Минск – 3:0 (25:19, 25:17, 25:17).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский волейбольный клуб «Локомотив».