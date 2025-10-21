Расписание матчей женской Суперлиги по волейболу на 21 октября

Сегодня, 21 октября, в рамках проведения 4-го тура женской волейбольной Суперлиги-2025/2026 состоится один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026, 4-й тур. Расписание матчей 21 октября (время московское):

18:00. «Протон» (Саратов) — «Омичка» (Омск).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».