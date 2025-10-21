Скидки
Главная Волейбол Новости

«Протон» — «Омичка», результат матча 21 октября, счёт 3:0, 4-й тур женской Суперлиги-2025/2026

Волейболистки «Протона» обыграли «Омичку» в 4-м туре Суперлиги-2025/2026
Сегодня, 21 октября, в рамках проведения 4-го тура женской волейбольной Суперлиги-2025/2026 волейболистки «Протона» (Саратов) одолели «Омичку» (Омск) со счётом 3:0 (25:19, 25:20, 25:12).

Суперлига — предварительный этап (ж) . 4-й тур
21 октября 2025, вторник. 18:00 МСК
Протон
Саратов
Окончен
3 : 0
Омичка
Омская область
Протон: Энвеонву, Селиверстова, Томашевская, Трофименко, Сергеева, Демидова, Мила Володина, Белоглазова, Крук, Дороничева, Вучкова, Геращенкова, Маркина, Котикова
Омичка: Гацалова, Вера Антонова, Гильен, Азанова, Воситова, Велисевич, Бесман, Дьяченко, Кроткова, Васильева, Коржова, Горбатюк

Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026, 4-й тур:

  • «Протон» (Саратов) — «Омичка» (Омск) — 3:0 (25:19, 25:20, 25:12).

Далее «Протон» сыграет с «Минчанкой» (Минск), а «Омичка» встретится с «Корабелкой» (Санкт-Петербург).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».

Календарь женской Суперлиги-2025/2026
Турнирная таблица женской Суперлиги-2025/2026
