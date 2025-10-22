Расписание матчей мужской Суперлиги по волейболу на 22 октября

Сегодня, 22 октября, в рамках проведения 2-го тура мужской волейбольной Суперлиги-2025/2026 состоятся три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026, 2-й тур. Расписание матчей 22 октября (время московское):

15:00. «Локомотив» (Новосибирск) — «Динамо-Урал» (Уфа);

17:00. «Факел Ямал» (Новый Уренгой) — «НОВА» (Новокуйбышевск);

19:00. «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Динамо-ЛО» (Ленинградская область).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является казанский «Зенит».