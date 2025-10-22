Новосибирский «Локомотив» обыграл «Динамо-Урал» во 2-м туре Суперлиги-2025/2026

Сегодня, 22 октября, состоялся матч 2-го тура предварительного этапа мужской Суперлиги сезона-2025/2026, в котором волейболисты новосибирского «Локомотива» обыграли «Динамо-Урал» из Уфы. Матч завершился со счётом 3:1 (38:40, 25:17, 25:15, 25:17).

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026, 1-й тур:

«Локомотив» Новосибирск — «Динамо-Урал» Уфа — 3:1 (38:40, 25:17, 25:15, 25:17).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является казанский «Зенит».