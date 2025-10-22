Новосибирский «Локомотив» обыграл «Динамо-Урал» во 2-м туре Суперлиги-2025/2026
Сегодня, 22 октября, состоялся матч 2-го тура предварительного этапа мужской Суперлиги сезона-2025/2026, в котором волейболисты новосибирского «Локомотива» обыграли «Динамо-Урал» из Уфы. Матч завершился со счётом 3:1 (38:40, 25:17, 25:15, 25:17).
Суперлига — предварительный этап (м) . 2-й тур
22 октября 2025, среда. 15:00 МСК
Локомотив
Новосибирск
Окончен
3 : 1
Динамо-Урал
Уфа
Локомотив: Николов, Мелкозеров, Ожиганов, Бражнюк, Николаев, Деру, Феоктистов, Маркин, Шахбанмирзаев, Бенкович, Широков, Гуляев, Драгунов, Лызик, Казаченков, Вылков, Ефремов, Куркаев, Вишняков, Курбанов, Кривитченко
Динамо-Урал: Ушков, Пирайнен, Мельников, Якутин, Крсманович, Сподобец, Чанчиков, Урсов, Брагин, Кой, Чекмизов, Заволжский, Скворцов, Мухаметзянов, Поталюк
Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026, 1-й тур:
- «Локомотив» Новосибирск — «Динамо-Урал» Уфа — 3:1 (38:40, 25:17, 25:15, 25:17).
Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является казанский «Зенит».
