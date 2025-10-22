Санкт-Петербургский «Зенит» уверенно обыграл «Динамо-ЛО» во 2-м туре Суперлиги

Сегодня, 22 октября, состоялся матч 2-го тура предварительного этапа мужской Суперлиги сезона-2025/2026, в котором волейболисты «Зенита» из Санкт-Петербурга обыграли «Динамо-ЛО» из Ленинградской области. Матч завершился со счётом 3:0 (25:19, 25:20, 25:17).

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026, 2-й тур:

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — 3:0 (25:19, 25:20, 25:17).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является казанский «Зенит».