Результаты матчей мужской Суперлиги по волейболу 22 октября

Сегодня, 22 октября, в рамках 2-го тура мужской волейбольной Суперлиги-2025/2026 состоялось три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026, 2-й тур. Результаты матчей 22 октября:

«Локомотив» (Новосибирск) — «Динамо-Урал» (Уфа) — 3:1 (38:40, 25:17, 25:15, 25:17).

«Факел Ямал» (Новый Уренгой) — «НОВА» (Новокуйбышевск) — 1:3 (26:28, 25:19, 22:25, 20:25).

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) - 3:0 (25:19, 25:20, 25:17).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является казанский «Зенит».