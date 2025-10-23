Скидки
Расписание матчей мужской Суперлиги по волейболу на 23 октября

Расписание матчей мужской Суперлиги по волейболу на 23 октября
Сегодня, 23 октября, в рамках 2-го тура мужской волейбольной Суперлиги-2025/2026 состоятся четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026, 2-й тур. Расписание матчей 23 октября (время московское):

  • 15:00. «Кузбасс» (Кемерово) — «МГТУ» (Москва);
  • 17:00. «Газпром-Югра» (Сургут) — «Ярославич» (Ярославль);
  • 19:00. «Белогорье» (Белгород) — «Енисей» (Красноярск);
  • 19:30. «Зенит-Казань» (Казань) — «Горький» (Нижний Новгород).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань».

Турнирная таблица Суперлиги
Календарь Суперлиги
