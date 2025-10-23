Скидки
Главная Волейбол Новости

Итальянец Юри Романо рассказал, почему решил продолжить карьеру в российском «Факеле Ямал»

Аудио-версия:
Новичок новоуренгойского «Факела Ямал» Юри Романо рассказал, почему выбрал российский клуб для продолжения карьеры и с кем общался перед тем, как принять решение о подписании контракта.

«До сих пор на клубном уровне я играл только в Италии, и мне захотелось попробовать себя где-то ещё. Я знал, что российская Суперлига – очень сильный чемпионат, да и сам волейбол здесь другой – он более физический, атлетичный, чем в Италии.

И да, я действительно разговаривал о «Факеле» с теми, кто был связан с ним раньше – например, с Сантьяго Данани, выступавшим в ямальском клубе два предыдущих сезона, и с моим тренером в национальной команде Фердинандо Де Джорджи, который тренировал «Факел» в сезонах 2012-2014. И я очень рад быть здесь сейчас и попробовать новый опыт в волейболе и в жизни в новой стране», – приводит слова Романо пресс-служба клуба на официальном сайте.

