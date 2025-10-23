«Это связано с детскими головами». Главный тренер «Факела» — о поражении от «Новы»

Главный тренер новоуренгойского «Факела Ямал» Роман Емполов прокомментировал поражение команды во 2-м туре мужской Суперлиги. Встреча с «Новой» завершилась со счётом 1:3 (26:28, 25:19, 22:25, 20:25).

«Провалили первую партию. Это связано с детскими головами – серия ошибок на подаче не позволила нам взять сет. А потом уже мы начали бояться. Это молодость – очень тяжело вернуться в игру, когда упустили партию, которая была, казалось бы, в кармане. Плюс не получалось достаточное взаимодействие с Ма’а – наши первые темпы не смогли реализовать те передачи, которые он им отдавал.

Если в целом по игре – нам не хватило сыгранности и смелости. Можно сказать, что эту игру полностью проиграли мы сами. К сожалению. Уже в который раз не можем первую партию взять под свой контроль. Связываю это, опять же, с возрастом и опытом. Хоть у нас есть в составе мастеровитые Ма’а и Романо, но они не могут решить всё – тут ещё вопрос в других игроках», – приводит слова Емполова пресс-служба ВФВ на официальном сайте.