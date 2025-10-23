«Очень важно всегда играть дерби». Алекно и Гребенников — о победе «Зенита» СПб

Главный тренер петербургского «Зенита» Владимир Алекно и капитан команды Женя Гребенников оценили свою игру в матче с «Динамо-ЛО». Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:19, 25:20, 25:17) в пользу «Зенита».

«Для нас каждая игра – дерби. Доволен прежде всего качеством игры, особенно после последней сыгранной встречи с МГТУ. Сегодня была другая команда. Мой внук Владимир пришёл впервые в Питере на волейбол, и парни выдали такую игру!

Хотелось бы отметить командную работу. Когда команда играет в защите – это показатель настроя. Когда подаёт – показатель агрессии, какой-то стабильности. Очень доволен сегодня ребятами. Сегодня подача летела, всё функционировало на хорошем уровне, чтобы получить этот результат», – приводит слова Алекно пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

«Очень рад играть дома, долго ждали первый домашний матч. Сегодня мы оформили очень красивую победу. Соперник хороший, в предыдущем туре они выиграли у «Факела» 3:2. Было тяжело, но мы были сегодня лучше, выложившись в этой встрече на все 100%.

Очень важно всегда играть дерби, особенно дома, было много зрителей. Много новых игроков, но все играли с большим желанием. Думаю, что мы сегодня выиграли, так как были более агрессивными», – приводит слова Гребенникова пресс-служба ВФВ на официальном сайте.