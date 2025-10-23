Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

«Очень важно всегда играть дерби». Алекно и Гребенников — о победе «Зенита» СПб

«Очень важно всегда играть дерби». Алекно и Гребенников — о победе «Зенита» СПб
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер петербургского «Зенита» Владимир Алекно и капитан команды Женя Гребенников оценили свою игру в матче с «Динамо-ЛО». Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:19, 25:20, 25:17) в пользу «Зенита».

Суперлига — предварительный этап (м) . 2-й тур
22 октября 2025, среда. 19:00 МСК
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 0
Динамо-ЛО
Ленинградская область
Зенит СПб: Бабкевич, Тисевич, Шишкин, Динейкин, Гребенников, Черейский, Бочаров, Космин, Пакшин, Уксусов, Дикарев, Эррера, Кобзарь, Ананьев
Динамо-ЛО: Ковалев, Мельгарехо, Коленковский, Воронков, Барабаш, Бирюков, Кречетов, Захватенков, Курбатов, Дмитриев, Червяков, Авдоченко, Керминен, Мурашко

«Для нас каждая игра – дерби. Доволен прежде всего качеством игры, особенно после последней сыгранной встречи с МГТУ. Сегодня была другая команда. Мой внук Владимир пришёл впервые в Питере на волейбол, и парни выдали такую игру!

Хотелось бы отметить командную работу. Когда команда играет в защите – это показатель настроя. Когда подаёт – показатель агрессии, какой-то стабильности. Очень доволен сегодня ребятами. Сегодня подача летела, всё функционировало на хорошем уровне, чтобы получить этот результат», – приводит слова Алекно пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

«Очень рад играть дома, долго ждали первый домашний матч. Сегодня мы оформили очень красивую победу. Соперник хороший, в предыдущем туре они выиграли у «Факела» 3:2. Было тяжело, но мы были сегодня лучше, выложившись в этой встрече на все 100%.

Очень важно всегда играть дерби, особенно дома, было много зрителей. Много новых игроков, но все играли с большим желанием. Думаю, что мы сегодня выиграли, так как были более агрессивными», – приводит слова Гребенникова пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

Материалы по теме
«Я такие игры играть не умею». Алекно — о первом матче для «Зенита» СПб
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android