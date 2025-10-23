Волейболисты «Белогорья» в пяти сетах одолели «Енисей» в домашнем матче Суперлиги

Мужской волейбольный клуб «Белогорье» одержал упорную победу над красноярским «Енисеем» во 2-м туре предварительного этапа чемпионата России – 2025/2026 среди команд Суперлиги. Матч продлился пять сетов и завершился со счётом 3:2 (25:17, 29:31, 20:25, 25:18, 15:9).

Волейбол. Мужчины. Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 2-й тур:

«Белогорье» (Белгород) — «Енисей» (Красноярск) — 3:2 (25:17, 29:31, 20:25, 25:18, 15:9).

«Белогорье» в данный момент проводит свои домашние матчи в Туле.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является казанский «Зенит».