Волейбол

Белогорье — Енисей, результат матча 23 октября 2025, счет 3:2, мужская Суперлига

Волейболисты «Белогорья» в пяти сетах одолели «Енисей» в домашнем матче Суперлиги


Мужской волейбольный клуб «Белогорье» одержал упорную победу над красноярским «Енисеем» во 2-м туре предварительного этапа чемпионата России – 2025/2026 среди команд Суперлиги. Матч продлился пять сетов и завершился со счётом 3:2 (25:17, 29:31, 20:25, 25:18, 15:9).

Суперлига — предварительный этап (м) . 2-й тур
23 октября 2025, четверг. 19:00 МСК
Белогорье
Белгород
Окончен
3 : 2
Енисей
Красноярск
Белогорье: Будюхин, Лапшин, Жогов, Маслиев, Тетюхин, Яковлев, Мельников, Аль Хачдади, Порошин, Штыблов, Подребинкин, Марченко, Заболотников, Голубев
Енисей: Рыбаков, Бусел, Осипов, Голубев, Галимов, Подколзин, Фетцов, Янутов, Кухно, Максимов, Волков, Цепков, Крескин, Штерн

Волейбол. Мужчины. Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 2-й тур:

«Белогорье» (Белгород) — «Енисей» (Красноярск) — 3:2 (25:17, 29:31, 20:25, 25:18, 15:9).

«Белогорье» в данный момент проводит свои домашние матчи в Туле.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является казанский «Зенит».

Календарь мужской Суперлиги (волейбол)
Турнирная таблица мужской Суперлиги (волейбол)
