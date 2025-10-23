Скидки
Волейбол Новости

Зенит-Казань — Горький, результат матча 23 октября 2025, счет 3:1, мужская Суперлига

«Зенит-Казань» победил «Горький» во 2-м туре предварительного этапа Суперлиги
Комментарии

Мужской волейбольный клуб «Зенит-Казань» одержал домашнюю победу над командой «Горький» из Нижнего Новгорода во 2-м туре предварительного этапа чемпионата России – 2025/2026 среди команд Суперлиги. Действующие чемпионы страны победили в Казани со счётом 3:1 (25:20, 25:18, 17:25, 25:14).

Суперлига — предварительный этап (м) . 2-й тур
23 октября 2025, четверг. 19:30 МСК
Зенит-Казань
Казань
Окончен
3 : 1
Горький
Нижний Новгород
Зенит-Казань: Сурмачевский, Вольвич, Абаев, Лабинский, Данани, Лубурич, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Енин, Михайлов, Вышников, Шелепа
Горький: Титов, Филиппов, Колмаков, Филиппов, Консепсион, Железняков, Конев, Пятыркин, Щербаков, Целищев, Каравашкин, Довгань, Никитин, Ищенко, Масько

Волейбол. Мужчины. Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 2-й тур:

«Зенит-Казань» (Казань) — «Горький» (Нижний Новгород) — 3:1 (25:20, 25:18, 17:25, 25:14).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд.

