Результаты матчей мужской Суперлиги по волейболу 23 октября

Сегодня, 23 октября, в рамках 2-го тура предварительного этапа чемпионата России – 2025/2026 среди команд Суперлиги прошло четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026, 2-й тур. Результаты матчей 23 октября:

«Зенит-Казань» (Казань) — «Горький» (Нижний Новгород) — 3:1 (25:20, 25:18, 17:25, 25:14);

«Белогорье» (Белгород) — «Енисей» (Красноярск) — 3:2 (25:17, 29:31, 20:25, 25:18, 15:9);

«Кузбасс» (Кемерово) – МГТУ (Москва) – 3:0 (25:20, 29:27, 25:20);

«Газпром-Югра» (Сургут) – «Ярославич» (Ярославль) – 0:3 (27:29, 15:25, 16:25).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года.