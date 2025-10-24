Расписание матчей мужской Суперлиги по волейболу на 24 октября

Сегодня, 24 октября, в рамках 2-го тура мужской волейбольной Суперлиги-2025/2026 состоится один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026, 2-й тур. Расписание матчей 24 октября (время московское):

19:00. «Динамо» (Москва) — «Оренбуржье» (Оренбург).

Обе команды потерпели поражения в 1-м туре текущего сезона. Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань».