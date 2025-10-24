Расписание матчей женской Суперлиги по волейболу на 24 октября
Сегодня, 24 октября, в рамках 4-го тура женской волейбольной Суперлиги-2025/2026 состоится два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.
Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026, 4-й тур. Расписание матчей 24 октября (время московское):
- «Минчанка» (Минск) — «Заречье-Одинцово» (Одинцово).
- «Динамо-Ак Барс» (Казань) — «Тулица» (Тула).
Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».
