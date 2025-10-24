Скидки
Волейбол

«Заречье-Одинцово» обыграло «Минчанку» в 4-м туре Суперлиги-2025/2026

«Заречье-Одинцово» обыграло «Минчанку» в 4-м туре Суперлиги-2025/2026
Волейболистки подмосковного «Заречья-Одинцово» одержали победу над «Минчанкой» в рамках 4-го тура предварительного этапа Суперлиги сезона-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:21, 25:21, 25:17).

Суперлига — предварительный этап (ж) . 4-й тур
24 октября 2025, пятница. 18:00 МСК
Минчанка
Минск
Окончен
0 : 3
Заречье-Одинцово
Московская область
Минчанка: Сычёва, Лаврушко, Турчина, Федоринчик, Трофимова, Барташевич, Алекумова, Чередникова, Лозюк, Наварро, Горная, Зарубо, Бурак, Тинникова
Заречье-Одинцово: Павлович, Буркова, Гатина, Столяр, Ермолаева, Масалева, Бярда, Бровкина, Максимова, Хабибрахманова, Сперскайте, Соболева, Бирюкова

Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 4-й тур:

  • «Заречье-Одинцово» Московская область— «Минчанка» Минск — 3:0 (25:21, 25:21, 25:17).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».

