«Заречье-Одинцово» обыграло «Минчанку» в 4-м туре Суперлиги-2025/2026

Волейболистки подмосковного «Заречья-Одинцово» одержали победу над «Минчанкой» в рамках 4-го тура предварительного этапа Суперлиги сезона-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:21, 25:21, 25:17).

Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 4-й тур:

«Заречье-Одинцово» Московская область— «Минчанка» Минск — 3:0 (25:21, 25:21, 25:17).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».