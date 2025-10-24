Скидки
«Динамо-Ак Барс» одержало четвёртую победу подряд в Суперлиге-2025/2026

Сегодня, 24 октября, состоялся матч 4-го тура предварительного этапа женской Суперлиги-2025/2026, в рамках которого волейболистки казанского «Динамо-Ак Барс» принимали на своей площадке «Тулицу» из Тулы. Встреча завершилась со счётом 3:0 (26:24, 27:25, 25:13) в пользу хозяек площадки. Эта победа стала для казанского клуба четвёртой подряд.

Суперлига — предварительный этап (ж) . 4-й тур
24 октября 2025, пятница. 18:30 МСК
Динамо-Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 0
Тулица
Тульская область
Динамо-Ак Барс: Карполь, Макарова, Милина Рахматуллина, Матвеева, Енина, Королёва, Бибина, Мухортова, Ануфриенко, Гатина, Ковалёва, Столбова, Реброва, Мартинес, Коновалова, Гонсалес
Тулица: Багрянцева, Синицкая, Станкевичуте, Лебедкина, Чернышева, Перович, Распутная, Прасолова, Ахметова, Полякова, Мамедова, Родригес, Някина, Ахмедова, Симонова, Сокольчик, Скворцова, Сидорова

Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 4-й тур:

  • «Динамо-Ак Барс» Казань — «Тулица» Тула — 3:0 (26:24, 27:25, 25:13).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».

Турнирная таблица Суперлиги
Календарь Суперлиги
