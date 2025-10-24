«Динамо-Ак Барс» одержало четвёртую победу подряд в Суперлиге-2025/2026

Сегодня, 24 октября, состоялся матч 4-го тура предварительного этапа женской Суперлиги-2025/2026, в рамках которого волейболистки казанского «Динамо-Ак Барс» принимали на своей площадке «Тулицу» из Тулы. Встреча завершилась со счётом 3:0 (26:24, 27:25, 25:13) в пользу хозяек площадки. Эта победа стала для казанского клуба четвёртой подряд.

Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 4-й тур:

«Динамо-Ак Барс» Казань — «Тулица» Тула — 3:0 (26:24, 27:25, 25:13).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».