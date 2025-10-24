Волейболисты московского «Динамо» в трёх партиях обыграли «Оренбуржье»

Сегодня, 24 октября, состоялся матч 2-го тура предварительного раунда мужской волейбольной Суперлиги сезона-2025/2026, в котором московское «Динамо» на своей площадке принимало «Оренбуржье». Матч завершился со счётом 3:0 (25:20, 25:15, 25:19) в пользу хозяев.

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 2-й тур:

«Динамо» Москва — «Оренбуржье» Оренбург — 3:0 (25:20, 25:15, 25:19).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом Суперлиги является «Зенит-Казань».