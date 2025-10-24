Скидки
Главная Волейбол Новости

Волейболисты московского «Динамо» в трёх партиях обыграли «Оренбуржье»

Комментарии

Сегодня, 24 октября, состоялся матч 2-го тура предварительного раунда мужской волейбольной Суперлиги сезона-2025/2026, в котором московское «Динамо» на своей площадке принимало «Оренбуржье». Матч завершился со счётом 3:0 (25:20, 25:15, 25:19) в пользу хозяев.

Суперлига — предварительный этап (м) . 2-й тур
24 октября 2025, пятница. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 0
Оренбуржье
Оренбург
Динамо М: Подлесных, Власов, Панков, Сапожков, Баранов, Ковалёв, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Тюшкевич, Каюмов, Сёмышев, Литвиненко
Оренбуржье: Кулыгин, Александров, Павлов, Рукавишников, Некипелов, Юцевич, Убипарип, Давлетшин, Максименко, Рахматуллин, Купряшкин, Ткаченко, Хлякин, Кудряшов

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 2-й тур:

  • «Динамо» Москва — «Оренбуржье» Оренбург — 3:0 (25:20, 25:15, 25:19).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом Суперлиги является «Зенит-Казань».

Турнирная таблица Суперлиги
Календарь Суперлиги
