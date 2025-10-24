Результаты матчей женской Суперлиги по волейболу 24 октября

Сегодня, 24 октября, состоялись два матча 4-го тура женской волейбольной Суперлиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026, 4-й тур. Результаты матчей 24 октября:

«Минчанка» Минск — «Заречье-Одинцово» Одинцово – 0:3 (21:25, 21:25, 17:25).

«Динамо-Ак Барс» Казань — «Тулица» Тула – 3:0 (26:24, 27:15, 25:13).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский волейбольный клуб «Локомотив».