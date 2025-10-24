Результаты матчей мужской Суперлиги по волейболу 24 октября

Сегодня, 24 октября, в рамках 2-го тура предварительного этапа чемпионата России – 2025/2026 среди команд мужской Суперлиги прошёл один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом игрового дня.

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026, 2-й тур. Результаты матчей 24 октября:

«Динамо» Москва — «Оренбуржье» Оренбург – 3:0 (25:20, 25:15, 25:19).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. Действующим победителем Суперлиги является «Зенит-Казань». В финальной серии прошлого сезона казанцы обыграли «Зенит» из Санкт-Петербурга со счётом 3-0.