Расписание матчей мужской Суперлиги по волейболу на 25 октября

Сегодня, 25 октября, в рамках 3-го тура мужской волейбольной Суперлиги-2025/2026 состоится один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026, 3-й тур. Расписание матчей 25 октября (время московское):

13:00. «Кузбасс» (Кемерово) — «Динасо-ЛО» (Ленинградская область).

Обе команды заработали по 3 очка после двух туров. Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань».