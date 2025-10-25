Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Расписание матчей женской Суперлиги по волейболу на 25 октября

Сегодня, 25 октября, в рамках 4-го тура женской волейбольной Суперлиги-2025/2026 состоится три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026, 4-й тур. Расписание матчей 25 октября (время московское):

16:00. «Динамо-Метар» (Челябинск) — «Динамо» (Краснодар);

16:00. «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) — «Корабелка» (Санкт-Петербург);

19:00. «Локомотив» (Калининград) — «Динамо» (Москва).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».