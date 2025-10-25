Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Зоран Терзич — о победе «Динамо-Ак Барс»: соперник реализовывал больше 50% атак против нас

Зоран Терзич — о победе «Динамо-Ак Барс»: соперник реализовывал больше 50% атак против нас
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер казанского «Динамо-Ак Барс» Зоран Терзич прокомментировал победу своей команды в матче 4-го тура женской Суперлиги с «Тулицей». Встреча завершилась со счётом 3:0 (26:24, 27:25, 25:13).

Суперлига — предварительный этап (ж) . 4-й тур
24 октября 2025, пятница. 18:30 МСК
Динамо-Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 0
Тулица
Тульская область
Динамо-Ак Барс: Карполь, Макарова, Милина Рахматуллина, Матвеева, Енина, Королёва, Бибина, Мухортова, Ануфриенко, Гатина, Ковалёва, Столбова, Реброва, Мартинес, Коновалова, Гонсалес
Тулица: Багрянцева, Синицкая, Станкевичуте, Лебедкина, Чернышева, Перович, Распутная, Прасолова, Ахметова, Полякова, Мамедова, Родригес, Някина, Ахмедова, Симонова, Сокольчик, Скворцова, Сидорова

«Перед игрой я старался объяснить своим игрокам, что победа «Тулицы» в прошлом туре в Москве не была случайной, ведь «Динамо» — очень хорошая команда. Но сегодня было видно, что не сразу начали играть в полную силу, а когда захотели, уже не получилось. Первые две партии подтвердили это.

При этом, конечно, стоит отметить, что «Тулица» сегодня играла очень хорошо, особенно в атаке. Не припомню, чтобы соперник реализовывал больше 50% атак против нас. Поздравляю «Тулицу» с хорошей игрой и свою команду с победой!» – приводит слова Терзича пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

Материалы по теме
Главные звёзды 3-го тура женской Суперлиги. Кто помогал творить сенсации?
Рейтинг
Главные звёзды 3-го тура женской Суперлиги. Кто помогал творить сенсации?
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android