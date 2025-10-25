Зоран Терзич — о победе «Динамо-Ак Барс»: соперник реализовывал больше 50% атак против нас

Главный тренер казанского «Динамо-Ак Барс» Зоран Терзич прокомментировал победу своей команды в матче 4-го тура женской Суперлиги с «Тулицей». Встреча завершилась со счётом 3:0 (26:24, 27:25, 25:13).

«Перед игрой я старался объяснить своим игрокам, что победа «Тулицы» в прошлом туре в Москве не была случайной, ведь «Динамо» — очень хорошая команда. Но сегодня было видно, что не сразу начали играть в полную силу, а когда захотели, уже не получилось. Первые две партии подтвердили это.

При этом, конечно, стоит отметить, что «Тулица» сегодня играла очень хорошо, особенно в атаке. Не припомню, чтобы соперник реализовывал больше 50% атак против нас. Поздравляю «Тулицу» с хорошей игрой и свою команду с победой!» – приводит слова Терзича пресс-служба ВФВ на официальном сайте.