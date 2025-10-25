Скидки
Главная Волейбол Новости

«Динамо-ЛО» в четырёх партиях обыграло «Кузбасс» в матче мужской Суперлиги по волейболу

«Динамо-ЛО» в четырёх партиях обыграло «Кузбасс» в матче мужской Суперлиги по волейболу
Комментарии

Сегодня, 25 октября, мужской волейбольный клуб «Динамо-ЛО» из Ленинградской области одержал победу над «Кузбассом» из Кемерово в матче третьего круга в рамках мужской Суперлиги-2025/2026. Матч завершился со счётом 3:1 (23:25, 25:23, 26:24, 25:20).

Суперлига — предварительный этап (м) . 3-й тур
25 октября 2025, суббота. 13:00 МСК
Кузбасс
Кемерово
Окончен
1 : 3
Динамо-ЛО
Ленинградская область
Кузбасс: Коваликов, Бурмистров, Тихонов, Смирнов, Клюпа, Ионов, Коченов, Каштанов, Пискарев, Фиэль, Новицкий, Супрунов, Морозов, Сиденко, Хисматуллин, Юльмухаметов, Напольских
Динамо-ЛО: Ковалев, Мельгарехо, Коленковский, Воронков, Барабаш, Бирюков, Лапин, Кречетов, Захватенков, Кузнецов, Курбатов, Рябов, Дмитриев, Васни, Демирчов, Литвин, Борило, Червяков, Авдоченко, Керминен, Мурашко

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 3-й тур:

«Кузбасс» (Кемерово) — «Динамо-ЛО» "(Ленинградская область) — 3:1 (25:23, 23:25, 24:26, 20:25).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартует 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является казанский «Зенит».

