«Динамо-ЛО» в четырёх партиях обыграло «Кузбасс» в матче мужской Суперлиги по волейболу

Сегодня, 25 октября, мужской волейбольный клуб «Динамо-ЛО» из Ленинградской области одержал победу над «Кузбассом» из Кемерово в матче третьего круга в рамках мужской Суперлиги-2025/2026. Матч завершился со счётом 3:1 (23:25, 25:23, 26:24, 25:20).

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 3-й тур:

«Кузбасс» (Кемерово) — «Динамо-ЛО» "(Ленинградская область) — 3:1 (25:23, 23:25, 24:26, 20:25).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартует 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является казанский «Зенит».