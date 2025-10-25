Скидки
Волейбол

Волейболистки из «Динамо-Метар» одержали победу в матче 4-го тура женской Суперлиги

Волейболистки из «Динамо-Метар» одержали победу в матче 4-го тура женской Суперлиги
«Динамо-Метар»


Волейбольный клуб «Динамо-Метар» из Челябинска обыграл краснодарское «Динамо» в матче 4-го тура женской Суперлиги-2025/2026. Счёт — 3:1 (25:17, 24:26, 25:22, 25:20) в пользу подопечных Алексея Дёшина. Эта победа стала второй для челябинских волейболисток.

Суперлига — предварительный этап (ж) . 4-й тур
25 октября 2025, суббота. 17:00 МСК
Динамо-Метар
Челябинск
Окончен
3 : 1
Динамо Кр
Краснодар
Динамо-Метар: Юникова, Дементьева, Стальная, Кудряшова, Форналева, Зворыгина, Бугаева, Зайцева, Иванкович, Емелина, Архипова, Ольховская
Динамо Кр: Слаутина, Боговская, Шубина, Лабзина, Шелепенькина, Курносова, Синицина, Ежак, Коренчук, Кабанская, Гончарова, Симоненко, Воробьёва, Жукова

Волейбол. Суперлига-2025/2026, женщины. 4-й тур:

«Динамо-Метар» Челябинск — «Динамо» Краснодар — 3:1 (25:17, 24:26, 25:22, 25:20).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире участвуют 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим победителем соревнований является калининградский «Локомотив».

