Волейболистки из «Динамо-Метар» одержали победу в матче 4-го тура женской Суперлиги

Волейбольный клуб «Динамо-Метар» из Челябинска обыграл краснодарское «Динамо» в матче 4-го тура женской Суперлиги-2025/2026. Счёт — 3:1 (25:17, 24:26, 25:22, 25:20) в пользу подопечных Алексея Дёшина. Эта победа стала второй для челябинских волейболисток.

Волейбол. Суперлига-2025/2026, женщины. 4-й тур:

«Динамо-Метар» Челябинск — «Динамо» Краснодар — 3:1 (25:17, 24:26, 25:22, 25:20).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире участвуют 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим победителем соревнований является калининградский «Локомотив».