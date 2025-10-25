Результаты матчей мужской Суперлиги по волейболу 25 октября

Сегодня, 25 октября, матчем 3-го тура продолжился предварительный этап мужской Суперлиги–2025/2026 по волейболу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом игрового дня.

Волейбол. Суперлига-2025/2026, мужчины. 3-й тур. Результаты матчей 25 октября:

«Кузбасс» (Кемерово) — «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) – 1:3 (25:23, 23:25, 24:26, 20:25).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. Действующим победителем Суперлиги является «Зенит-Казань». В финальной серии прошлого сезона казанцы обыграли «Зенит» из Санкт-Петербурга со счётом 3-0.