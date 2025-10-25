Скидки
Калининградский «Локомотив» переиграл московское «Динамо» в 4-м туре женской Суперлиги

ЖВК «Локомотив»
Волейбольный клуб «Локомотив» из Калининграда одержал победу в матче 4-го тура женской Суперлиги сезона-2025/2026 над московским «Динамо». Счёт — 3:1 (25:23, 25:20, 23:25, 25:17) в пользу калининградских спортсменок.

Суперлига — предварительный этап (ж) . 4-й тур
25 октября 2025, суббота. 19:00 МСК
Локомотив К
Калининградская область
Окончен
3 : 1
Динамо М
Москва
Локомотив К: Любушкина, Пипунырова, Киселёва, Костюкевич, Беликова, Зайцева, Насименто, Пирайнен, Костючик, Аслямова, Фабер, Капралова, Погорельченко, Картаева
Динамо М: Лазарева, Чернова, Купряшкина, Пушина, Смеленко, Гончарова, Лукьянова, Капустина, Маршавина, Акопова, Сикачёва, Манжосова, Подкопаева, Синицына

Волейбол. Суперлига-2025/2026, женщины. 4-й тур:

«Локомотив» Калининград — «Динамо» Москва — 3:1 (25:23, 25:20, 23:25, 25:17).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире участвуют 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим победителем соревнований является калининградский «Локомотив».

