Калининградский «Локомотив» переиграл московское «Динамо» в 4-м туре женской Суперлиги

Волейбольный клуб «Локомотив» из Калининграда одержал победу в матче 4-го тура женской Суперлиги сезона-2025/2026 над московским «Динамо». Счёт — 3:1 (25:23, 25:20, 23:25, 25:17) в пользу калининградских спортсменок.

Волейбол. Суперлига-2025/2026, женщины. 4-й тур:

«Локомотив» Калининград — «Динамо» Москва — 3:1 (25:23, 25:20, 23:25, 25:17).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире участвуют 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим победителем соревнований является калининградский «Локомотив».