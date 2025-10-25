Результаты матчей женской Суперлиги по волейболу 25 октября

Сегодня, 25 октября, состоялись очередные матчи 4-го тура женской волейбольной Суперлиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026, 4-й тур. Результаты матчей 25 октября:

«Динамо-Метар» Челябинск — «Динамо» Краснодар — 3:1 (25:17, 24:26, 25:22, 25:20);

«Локомотив» Калининград — «Динамо» Москва — 3:1 (25:23, 25:20, 23:25, 25:17).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский волейбольный клуб «Локомотив».