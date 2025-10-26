Скидки
Расписание матчей мужской Суперлиги по волейболу на 26 октября

Расписание матчей мужской Суперлиги по волейболу на 26 октября
Сегодня, 26 октября, в рамках проведения 3-го тура мужской волейбольной Суперлиги-2025/2026 состоятся пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026, 3-й тур. Расписание матчей 26 октября (время московское):

  • 15:00. «Динамо-Урал» (Уфа) — «Газпром-Югра» (Сургут);
  • 15:00. «Локомотив» (Новосибирск) — «МГТУ» (Москва);
  • 17:00. «НОВА» (Новокуйбышевск) — «Зенит» (Санкт-Петербург);
  • 17:00. «Ярославич» (Ярославль) — «Белогорье» (Белгород);
  • 19:00. «Динамо» (Москва) — «Факел Ямал» (Новый Уренгой).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является казанский «Зенит».

Турнирная таблица Суперлиги
Календарь Суперлиги
