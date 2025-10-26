Скидки
«Начали мы феерично». Лидер «Омички» – о старте команды в сезоне-2025/2026

Диагональная российского волейбольного клуба «Омичка» Анастасия Азанова прокомментировала старт клуба в розыгрыше сезона Суперлиги-2025/2026. Омский клуб одержал две победы в четырёх матчах, в том числе обыграл «Ленинградку» (Санкт-Петербург) со счётом 3:2 (25:19, 21:25, 19:25, 25:21, 17:15).

– «Омичка» начала сезон с двух побед, одна из них – над претендентом на медали. После этого команда даже шла в тройке лидеров, но за эти последовали два обидных поражения. Что пошло не так?
– Да, начали мы феерично. Не скрою, что все были счастливы и рады такому успеху. Затем последовали тяжёлые выезды, один из которых получился десятидневным. Но не могу сказать, что именно дорога и обстановка повлияли на результат. У меня нет какого-то чёткого ответа, тем более, оправданий нашим проигрышам. Но что-то действительно пошло не так. Мы не справились, – сказала Азанова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.

