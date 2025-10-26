«Тянет туда, где я росла». Анастасия Азанова – о причинах возвращения из Турции в Россию

Диагональная российского волейбольного клуба «Омичка» Анастасия Азанова рассказала, почему приняла решение вернуться в российский клуб, отметив, что её всегда тянуло обратно в Россию.

«Понимаешь, всё равно тянет туда, где я росла. Есть какой-то особый вайб, своя атмосфера, как в Турции, так и в России. Там я первый раз почувствовала себя легионером. Там просто бешенная поддержка болельщиков всегда была в мою сторону. Не важно, как бы ни сложилась игра. Всегда поддержат, помогут. Всё супер. А у нас всё-таки как-то построже в этом плане», – сказала Азанова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.

Ранее 34-летняя Азанова была в составе турецкого клуба Стамбул, который играет во второй по значимости лиги страны.