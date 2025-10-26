Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

«Тянет туда, где я росла». Анастасия Азанова – о причинах возвращения из Турции в Россию

«Тянет туда, где я росла». Анастасия Азанова – о причинах возвращения из Турции в Россию
Комментарии

Диагональная российского волейбольного клуба «Омичка» Анастасия Азанова рассказала, почему приняла решение вернуться в российский клуб, отметив, что её всегда тянуло обратно в Россию.

«Понимаешь, всё равно тянет туда, где я росла. Есть какой-то особый вайб, своя атмосфера, как в Турции, так и в России. Там я первый раз почувствовала себя легионером. Там просто бешенная поддержка болельщиков всегда была в мою сторону. Не важно, как бы ни сложилась игра. Всегда поддержат, помогут. Всё супер. А у нас всё-таки как-то построже в этом плане», – сказала Азанова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.

Ранее 34-летняя Азанова была в составе турецкого клуба Стамбул, который играет во второй по значимости лиги страны.

Материалы по теме
«В Турции нам запрещали не улыбаться». Интервью с героиней первых туров женской Суперлиги
Эксклюзив
«В Турции нам запрещали не улыбаться». Интервью с героиней первых туров женской Суперлиги
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android