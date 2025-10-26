«Вообще другая атмосфера». Азанова – об отличиях турецкого волейбола от российского

Диагональная российского волейбольного клуба «Омичка» Анастасия Азанова рассказала, чем российский волейбол отличается от турецкого.

– Ты говорила, что Турция – это опыт, который кардинально отличается от российского. Поясни, в чём отличия?

– Как минимум – скорость. Мне кажется, что там играют в более быстрый волейбол, чем у в России. Различие есть и в подходе к играм и тренировочному процессу. Такого я ещё нигде не встречала. Например, в команде, где я играла, был психолог, который занимался с нами перед каждой игрой. С турчанками она проводила общую групповую терапию, с сербкой разговаривал один из тренеров на английском. Поскольку я в команде одна была русская, то для меня записали аудио программу на русском, которую я слушала.

А когда у нас был плей-офф, то это вообще другая атмосфера (улыбается). Ты просыпаешься, завтракаешь, и у тебя лёгкий стретчинг вместо утренней тренировки. Затем занятие с психологом, после которого вы с командой идёте гулять вдоль побережья, пьёте кофе и общаетесь в расслабленной обстановке. Нет зацикленности, что через несколько часов будет игра. Ты всё время на каком-то релаксе и позитиве. Там они всегда танцуют, веселятся, смеются.

У нас во время игры, если ты допустил ошибку, то не улыбаться не принято. Ты должен быть максимально сосредоточен на процессе, а там – нет. Ну и что, что ты ошибся, улыбнись и иди дальше. Нам даже тренер запрещал не улыбаться, потому что так ты можешь ещё больше поникнуть и закопаться в себе. А этого делать наоборот не нужно. А самым приятным было, что во время матча они говорили мне слова поддерживали на русском языке. Они специально выучили определённые фразы, которые применяли в нужные моменты, – сказала Азанова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.