Лидер «Омички» Анастасия Азанова назвала топ-3 лучших диагональных игроков мира

Игрок российского волейбольного клуба «Омичка» Анастасия Азанова назвала свой том-3 лучших диагональных волейболисток мира.

– Я думаю, что ты смотрела недавний чемпионат мира, где в финале играли лучшие диагональные мира – Паола Эгону и Мелисса Варгас. Чья игра тебе больше импонирует? И почему?
– Они обе потрясающие. Я бы ещё добавила у ним Тияну Бошкович. Это мой топ-3 диагональных. Я их обожаю. Мне очень нравится следить за ними. Особенно за Бошкович, потому что она левша. И когда я была в Турции, то у меня получилось посмотреть на неё в живую. Во время разминки я как губка впитывала каждый её шаг, разбег, движение руки и кисти. Но, к сожалению, в игре её посмотреть не получилось, потому что они играли со слабым соперником, и тренер поставил второй состав. Я немного расстроилась, но хотя бы разминку увидела. А я такой человек, который сначала воспринимает информацию глазами. Мне хочется как можно больше впитать увиденного, чтобы потом самой это всё пробовать на площадке, – сказала Азанова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.

«В Турции нам запрещали не улыбаться». Интервью с героиней первых туров женской Суперлиги
«В Турции нам запрещали не улыбаться». Интервью с героиней первых туров женской Суперлиги
